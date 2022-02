Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022 con ' Brividi'

Advertising

SanremoRai : I vincitori di #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - SanremoRai : Ci avete regalato un cielo di perle ? #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - valberchaves : RT @EurovisionRai: Voliamo a Torino su una bici di diamanti con @Mahmood_Music & #Blanco ??? ?? Save the date: 10-12-14 Maggio 2022 #TheSoun… - Puleo_Ale : RT @lorenzojova: #brividi è un pezzo bellissimo e se lo merita il festival. @Mahmood_Music e #blanco perfetti! @elisa è una grandissima art… -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Blanco

ROMA - Sonocon 'Brividi' i vincitori del 72esimo Festival di Sanremo . A completare il podio sono Elisa al secondo posto con 'O forse sei tu' e Gianni Morandi al terzo con 'Apri tutte le porte' .Si conclude con la vittoria di, la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo . Un'edizione che ha stabilito un record strabiliante in termini di ascolti, grazie al matador Amadeus che ha condotto con ...Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con la canzone Brividi. La coppia ha preso il vertice della classifica dalla prima serata trovando in Elisa e Gianni Morandi i rivali più ...Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Secondo posto per Elisa con “O forse sei tu”, terzo gradino per Gianni Morandi. Ecco le dichiarazioni dei tre finalisti ...