Le gemelle Shannon e l’incubo vissuto con Playboy | “Ecco cosa ci ha fatto Hugh Hefner”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Sono davvero molto forti le rivelazioni delledisui maltrattamenti subiti da. Karissa e Kristina, che hanno deciso di citare in giudizio il glorioso marchio, affermano di essere state prima attirate in camera da letto danel giorno del loro diciannovesimo compleanno, poi spinte a fare sesso di gruppo non protetto, con tanto di alcol e droghe. Per le, la rivista e il magnate avevano “un’anima nera” e l’esperienza vissuta è stata talmente devastante da provocare in entrambe un disturbo da stress post-traumatico e una forte depressione. LEGGI ANCHE => Il dramma delle conigliette: il mondo diera tutt’altro che un mondo fatato Karissa e Kristina hanno ...