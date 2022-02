Gli USA investono nei cani robot per sorvegliare i loro confini: ecco i video e le immagini sorprendenti dei test (Di domenica 6 febbraio 2022) Macchine quadrupedi autonome per sorvegliare i confini statunitensi: il Dipartimento di Sicurezza Nazionale rivela i dettagli degli ultimi test effettuati dai cani robot in attività di sorveglianza, dichiarandone il successo ed annunciando che la sperimentazione proseguirà. cani robot testati dal Dipartimento di Sicurezza negli USA – ComputerMagazine.itMacchine “a quattro zampe” che possono operare in autonomia o essere pilotate manualmente, all’occorrenza equipaggiate con sofisticati dispositivi di perlustrazione, come videocamere termiche e per la visione notturna: questo il progetto che il DHS (Department of Homeland Security) statunitense sta testando nei confini meridionali degli USA, con ... Leggi su computermagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Macchine quadrupedi autonome perstatunitensi: il Dipartimento di Sicurezza Nazionale rivela i dettagli degli ultimieffettuati daiin attività di sorveglianza, dichiarandone il successo ed annunciando che la sperimentazione proseguirà.ati dal Dipartimento di Sicurezza negli USA – ComputerMagazine.itMacchine “a quattro zampe” che possono operare in autonomia o essere pilotate manualmente, all’occorrenza equipaggiate con sofisticati dispositivi di perlustrazione, comecamere termiche e per la visione notturna: questo il progetto che il DHS (Department of Homeland Security) statunitense staando neimeridionali degli USA, con ...

