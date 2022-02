F1 | Hamilton rompe il silenzio | “Sono tornato”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) "I've been gone. Now I'm back!". Il ritorno di Lewis. Il 37enne pilota britannico ha rotto unsocial che durava da quasi due mesi (l'ultimo post su Twitter e Instagram era datato 11 dicembre) con un messaggio che sembra allontanare le voci di un possibile e clamoroso ritiro dalle corse.La stagione di F1 scatterà ufficialmente il 20 marzo in Bahrain. La cocente delusione del mondiale 2021 vinto all'ultimo giro da Verstappen ad Abu Dhabi ha segnatoche si è chiuso in un religiosofino ad oggi. Il 18 febbraio la scuderia presenterà le nuove vetture (il giorno dopo il Ferrari-day) e verosimilmente prima di quella data tutti i dubbi saranno sciolti.

Sport - Il campione britannico della Mercedes torna dopo due mesi sui social e sembra voler assicurare i tifosi che non sarà l'anno del suo ritiro dalle corse. Il campione di F1 ha messo fine ...Lewis Hamilton nuovamente attivo suoi social network. Il britannico si è riaffacciato su Instagram nelle ultime ore dopo una lunga assenza e con un chiaro messaggio: "Ora sono tornato".