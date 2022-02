F1 | Hamilton appare sui social e i tifosi impazziscono | ' Sono tornato'

(Di domenica 6 febbraio 2022) 'I've been gone. Now I'm back! ', ovvero 'andato. Ora'. Con questo criptico post su Twitter , l'ex campione del mondo di Formula Uno Lewisrompe il silenzio e torna a farsi ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton appare

'I've been gone. Now I'm back! ', ovvero 'Sono andato. Ora sono tornato'. Con questo criptico post su Twitter , l'ex campione del mondo di Formula Uno Lewisrompe il silenzio e torna a farsi sentire, dopo il drammatico finale di stagione con la vittoria di Verstappen , con l'ottavo titolo mondiale sfuggito per un soffio. L'hype per le ...Il mondiale 2021 verrà certamente ricordato per la lotta iridata tra Verstappen ed, talmente appassionante per gli spettatori da aver quasi 'nascosto' prestazioni di alto ...chedi ...Con questo criptico post su Twitter, l’ex campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton rompe il silenzio e torna a farsi sentire, dopo il drammatico finale di stagione con la vittoria di ...Dando un’occhiata all’anticipazione presente sul sito ufficiale, le novità prendono in considerazione sia vetture sportive di serie che mezzi da corsa… tra i quali anche la Mercedes da Formula 1 con ...