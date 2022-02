Emergenza hacker Se l’energia finisce nel mirino

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nei giorni scorsi almeno tre distinti attacchi cyber hanno colpito aziende europee che operano nel settore del trasporto e stoccaggio di petrolio. Si tratta in particolare della Oiltanking con sede in Germania, della SEA-Invest che opera principalmente n Belgio e della Evos attiva in Olanda. In tutti e tre i casi l’azione cyber ha comportato una significativa riduzione nella loro operatività, ovvero ha compromesso a loro capacità di gestire i flussi di greggio. Aspetto questo che ha destato non poca preoccupazione negli addetti ai lavori alla luce delle attuali problematiche energetiche che già vedono ai massimi storici il prezzo del gas naturale e quello del petrolio che è ai valori massimi dagli ultimi 5 anni. Questo soprattutto nell’ottica di un possibile incremento della tensione Russia-Ucraina con potenziali ripercussioni sull’approvvigionamento di gas per l’Europa. Più di un ...

