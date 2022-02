Covid: in Italia altri 229 morti e 77.029 positivi. Tasso di positività stabile all'11,2% (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 93.157. Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375. Dall’inizio... Leggi su feedpress.me (Di domenica 6 febbraio 2022) Sono 77.029 i nuovi contagi dainnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 93.157. Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375. Dall’inizio...

Advertising

Giorgiolaporta : Prima pagina del quotidiano di #Bruxelles. Dopo 4 giorni di consultazioni, gli esperti hanno rifiutato l'obbligo di… - Antonio_Tajani : .@forza_italia cresce perché i cittadini apprezzano le nostre scelte. Continuiamo a lavorare per garantire all'Ital… - Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - Master65 : @boni_castellane Adnkronos: Covid oggi Italia, Giorlandino: '80 morti al giorno, non sono 400'. - ClaudioZavatti1 : RT @fanpage: #Covid19 il bollettino di oggi, #6febbraio -