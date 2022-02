Ceferin: «Final four Champions sarebbe grande evento. Su Agnelli…» (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le parole del presidente Uefa Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha rilasciato una luna intervista al Journal du dimanche. MONDIALE BIENNALE – «Sono sicuro che il Mondiale biennale non ci sarà, perché è un’idea completamente senza senso. Va contro tutti i principi del calcio, contro i giocatori, contro il calcio femminile, contro le Olimpiadi, contro gli altri sport. Non esiste assolutamente alcuna ragione per farlo, se non un approccio populistico. Mi sembra incredibile che un’organizzazione calcistica possa proporre un’idea per la quale i calciatori, già alle prese con un calendario pesante, dovrebbero giocare ogni estate un torneo di un mese: Mondiale, torneo continentale, Mondiale, torneo continentale e così via. Tra l’altro questo cannibalizzerebbe il calcio femminile». Final four Champions ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le parole del presidente Uefa Il presidente dell’Uefa Aleksanderha rilasciato una luna intervista al Journal du dimanche. MONDIALE BIENNALE – «Sono sicuro che il Mondiale biennale non ci sarà, perché è un’idea completamente senza senso. Va contro tutti i principi del calcio, contro i giocatori, contro il calcio femminile, contro le Olimpiadi, contro gli altri sport. Non esiste assolutamente alcuna ragione per farlo, se non un approccio populistico. Mi sembra incredibile che un’organizzazione calcistica possa proporre un’idea per la quale i calciatori, già alle prese con un calendario pesante, dovrebbero giocare ogni estate un torneo di un mese: Mondiale, torneo continentale, Mondiale, torneo continentale e così via. Tra l’altro questo cannibalizzerebbe il calcio femminile»....

