Burrata, via al progetto per allungare la data di scadenza. Obbiettivo: Aumentare la redditività delle Pmi (Di domenica 6 febbraio 2022) Aumentare la redditivita' delle aziende zootecniche attraverso un significativo prolungamento della shelf-life (data di scadenza) della Burrata di Andria Igp, nel rispetto del disciplinare di produzione del formaggio tipico, con interventi in processo prevalentemente di tipo fisico e microbiologico: e' questo l'obiettivo del progetto "Burrata", iniziativa finanziata nell'ambito del Piano di sviluppo rurale- Psr Puglia 2014- 2020 – Sm 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", per un importo pari a 438.661,40 euro. La Burrata di Andria Igp, e' un formaggio prodotto con latte vaccino e ottenuto dall'unione di panna e formaggio a pasta filata. Il prodotto deve essere consumato fresco poiche' e' ...

