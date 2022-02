Atalanta | Gasperini | 'Iniziano le partite decisive Se il ko dell'Inter mi fa piacere? Dipende da noi'

Advertising

junews24com : Gasperini pensa già alla Juventus: la mossa del tecnico per Atalanta Cagliari - - CalcioNews24 : #AtalantaCagliari, le parole di #Gasperini nel pre partita ??? - infoitsport : Gasperini avvisa l'Atalanta. Sfida al Cagliari, Zapata torna a disposizione dopo i guai muscolari - infoitsport : DIRETTA/ Atalanta Cagliari video streaming tv: Gasperini incrocia Mazzarri - infoitsport : Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: 4-2-3-1 per Gasperini, Boga parte dalla panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il tecnico dell'Gian Pieroha parlato ai microfoni di SkySport a pochi minuti dalla gara con il Cagliari Gian Piero, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di SkySport a pochi ...Tre squadre in cui a fare da capofila c'è Gian Piero. L'allenatore, oggi all', ha posto le basi del suo credo tattico nei lunghi anni al Genoa dove, prima in campo e quindi negli ...... dell'Atalanta prima della gara contro il Cagliari Nel pre partita di Atalanta-Cagliari (leggi qui le formazioni) ha parlato ai microfoni di Sky Sport Gian Piero Gasperini. L'allenatore dei ...Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SkySport a pochi minuti dalla gara con il Cagliari Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di ...