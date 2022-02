Amadeus a Messa dall’ex collega Don Fabrizio Gatta prima di lasciare Sanremo (Di domenica 6 febbraio 2022) Questa volta Amadeus a Messa a Sanremo ci è andato con tutta la famiglia, ha così mantenuto la proMessa fatta all’ex collega e sempre amico Don Fabrizio Gatta. Il festival di Sanremo 2022 è terminato ieri con una finale che ha portato solo vittorie a casa per il conduttore e i favoriti della kermesse canora. Ad attenderlo a Messa nella chiesa di Sanremo c’era l’ex conduttore che da anni ha scelto di abbandonare i riflettori per puntarli sul Signore. La presenza oggi in chiesa era una proMessa che Amadeus aveva fatto a Gatta dopo il loro incontro prima dell’inizio del festival; quella domenica a Messa era andato solo con Lucio Presta. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 febbraio 2022) Questa voltaci è andato con tutta la famiglia, ha così mantenuto la profatta all’exe sempre amico Don. Il festival di2022 è terminato ieri con una finale che ha portato solo vittorie a casa per il conduttore e i favoriti della kermesse canora. Ad attenderlo anella chiesa dic’era l’ex conduttore che da anni ha scelto di abbandonare i riflettori per puntarli sul Signore. La presenza oggi in chiesa era una procheaveva fatto adopo il loro incontrodell’inizio del festival; quella domenica aera andato solo con Lucio Presta. ...

