Alberto di Monaco | non poteva fare gesto peggiore | Charlène già dimenticata così

Leggi su altranotizia

(Di domenica 6 febbraio 2022)dicontinua a presenziare eventi senza avere accanto la principessaancora ricoverata nella clinica in Svizzera. Alla festa di Santa Devota, però, una presenza non è passata certo inosservata. Quale? Gli eventi mondani, istituzionali, religiosi continuano a susseguirsi. Come potrebbe essere altrimenti quando si fa Grimaldi di cognome? Il ruolo, il rango, la tradizione sono lì ad imporli ed è obbligatorio presenziare, anche quando non si avrebbe nessuna voglia di esserci.-e--di--Altranotiziadidi questi eventi li ha vissuti tanti, ma nell’ultimo anno è cambiato profondamente l’approccio. Non avendo accanto la principessa, il suo posto è stato via ...