VIDEO Inter-Milan 1-2, la sintesi del match: il derby è di Pioli con un doppio Giroud (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Milan vince il derby di Milano 2-1 grazie ad una doppietta di Olivier Giroud che ha ribaltato l'iniziale rete di Ivan Perisic per l'Inter Leggi su mediagol (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilvince ildio 2-1 grazie ad una doppietta di Olivierche ha ribaltato l'iniziale rete di Ivan Perisic per l'

Advertising

Inter : In giorni come questi, l’amore per la nostra città è ancora più forte. I suoi quartieri, le nostre storie. Siamo na… - Inter : ?? | SANREMO Calciatori ? Campioni ? Cantanti ? Con chi vorresti vederli duettare? ?? @SanremoRai #Sanremo2022 - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - giuIsz : RT @turtunz: Recuperati 3 punti sull’Inter - texwillerwest : RT @Zannaldo: Guida in stato d'ebrezza. #interMilan #Inter #amala -