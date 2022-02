Top e flop | le pagelle della quarta serata di Sanremo 2022 di Iacopo Melio

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri allaquello che per molti, stampa in primis, è l’appuntamento più atteso del Festivàl: la competizione a suon di omaggi e cover, talvolta in collaborazione con altri artisti. Non potevano dunque mancare ledi Next Quotidiano: sarò rapido e conciso concentrandomi solo sui concorrenti… NOEMI (“You Make Me Feel Like a Woman”, di Aretha Frankylin) = Equilibrio tra delicatezza e grinta, col suo graffiato ci sguazza benissimo. La bravura però lascia poco spazio alle emozioni, un po’ come la bimba che a Natale esegue a memoria la poesia per i parenti. VOTO 7 GIOVANNI TRUPPI (“Nella mia ora di libertà”, di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela = Giova’, davvero, io ti ho preso pure al Fanta, credo tantissimo in te. Però, pure tu, mi tocchi De André, eddai. Io capisco le buone intenzioni, ...