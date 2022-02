Spalletti: «Se non siamo a braccetto con l’Inter è perché dobbiamo ancora crescere in carattere e mentalità» (Di sabato 5 febbraio 2022) In conferenza stampa, alla vigilia di Venezia-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato del gap che divide il Napoli dall’Inter, prima in classifica. Ha rimarcato la necessità di fare un salto in avanti in termini di mentalità e carattere, per la squadra. «l’Inter è stata brava ad avere più quote degli altri nel condominio, le altre sono suddivise in parti uguali» E sulla necessità di colmare il gap mentale: «Qualche difficoltà la abbiamo sempre avuta, ma anche la fortuna di poter allestire sempre una convocazione di almeno 15 giocatori. Ora tutto volge al positivo, si legge che abbiamo tutti a disposizione, ma non è così. Però abbiamo il resto, un numero sufficiente per arrivare a questa partita nelle condizioni ottimali per esibire il nostro calcio e la nostra voglia. dobbiamo solo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) In conferenza stampa, alla vigilia di Venezia-Napoli, Lucianoha parlato del gap che divide il Napoli dal, prima in classifica. Ha rimarcato la necessità di fare un salto in avanti in termini di, per la squadra. «è stata brava ad avere più quote degli altri nel condominio, le altre sono suddivise in parti uguali» E sulla necessità di colmare il gap mentale: «Qualche difficoltà la abbiamo sempre avuta, ma anche la fortuna di poter allestire sempre una convocazione di almeno 15 giocatori. Ora tutto volge al positivo, si legge che abbiamo tutti a disposizione, ma non è così. Però abbiamo il resto, un numero sufficiente per arrivare a questa partita nelle condizioni ottimali per esibire il nostro calcio e la nostra voglia.solo ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Venezia non è una partita di passaggio per arrivare all’Inter. Affrontiamo una squadra forte con un al… - sscnapoli : ??#Spalletti “Ho visto una squadra sempre in condizione, i ragazzi si sono allenati bene. Non conta tanto quello che… - infoitsport : Spalletti: “Venezia-Napoli, questa la vera partita tosta. Abbiamo superato la tempesta perfetta. Dal mercato non mi… - napolista : #Spalletti: «Se non siamo a braccetto con l’#Inter è perché dobbiamo ancora crescere in carattere e mentalità» «Ab… - calciomercatoit : #VeneziaNapoli, parla #Spalletti: 'Gara difficilissima e non di passaggio. Per #Lozano e #Ounas dobbiamo aspettare' -