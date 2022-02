Siamo un Paese bigotto: affrontare temi di genere a Sanremo è un enorme traguardo (Di sabato 5 febbraio 2022) di Tito Borsa Ho letto con profondo stupore il post del professor Paolo Ercolani sul festival di Sanremo e il fatto che da qualche anno sia diventato un palcoscenico per ribadire diritti individuali come la libertà sessuale. Un post secondo cui “tutto questo clamore folcloristico sui diritti individuali legati alla morale e alla sessualità” finisce con “mettere in sordina i diritti sociali che ci riguardano tutti in quanto esseri umani”. Pensare che insistere su temi come la libertà sessuale significhi mettere necessariamente in secondo piano le disuguaglianze sociali o la “logica mercatistica” nella scuola significa ragionare come quelli che si lamentavano che in parlamento si discutesse del Ddl Zan anziché di cose “più urgenti”. È una sciocchezza. Non Siamo costretti da qualcuno a concentrarci su una cosa alla volta e poi la priorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) di Tito Borsa Ho letto con profondo stupore il post del professor Paolo Ercolani sul festival die il fatto che da qualche anno sia diventato un palcoscenico per ribadire diritti individuali come la libertà sessuale. Un post secondo cui “tutto questo clamore folcloristico sui diritti individuali legati alla morale e alla sessualità” finisce con “mettere in sordina i diritti sociali che ci riguardano tutti in quanto esseri umani”. Pensare che insistere sucome la libertà sessuale significhi mettere necessariamente in secondo piano le disuguaglianze sociali o la “logica mercatistica” nella scuola significa ragionare come quelli che si lamentavano che in parlamento si discutesse del Ddl Zan anziché di cose “più urgenti”. È una sciocchezza. Noncostretti da qualcuno a concentrarci su una cosa alla volta e poi la priorità ...

