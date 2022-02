Sanremo 2022, ospiti e programma del gran finale | Ecco i dettagli (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022 questa sera durante la finale si decreterà il vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo Quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Cala il sipario sulla 72esima edizione del Festival con la finale, questa sera i 25 BIG in gara si esibiranno sul palco del Teatro Ariston riproponendo i loro inediti. A votare questa sera tutte e tre le componenti: sala stampa, demoscopica 1000 e televoto. Per questo gran finale, sul palco ad affiancare Amadeus arriverà l’attrice Sabrina Ferilli. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza: “Sono molto contenta io ho applaudito a questo grande successo anche perchè chiaramente non mi appartiene quindi l’ho potuto fare da esterna. Sono ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)questa sera durante lasi decreterà il vincitore della 72esima edizione del Festival diQuinta ed ultima serata del Festival di. Cala il sipario sulla 72esima edizione del Festival con la, questa sera i 25 BIG in gara si esibiranno sul palco del Teatro Ariston riproponendo i loro inediti. A votare questa sera tutte e tre le componenti: sala stampa, demoscopica 1000 e televoto. Per questo, sul palco ad affiancare Amadeus arriverà l’attrice Sabrina Ferilli.le sue dichiarazioni in conferenza: “Sono molto contenta io ho applaudito a questode successo anche perchè chiaramente non mi appartiene quindi l’ho potuto fare da esterna. Sono ...

