Sanremo 2022, la figuraccia di Lorena Cesarini. Prima del Festival diceva: «Mai stata discriminata. Non farei la predica sull’integrazione, non sarei credibile» (Di sabato 5 febbraio 2022) Lorena Cesarini (Ufficio Stampa Rai) Le offese sui social per il colore della pelle? “Un paio di commenti antipatici, tutto lì“. Lorena Cesarini aveva spento sul nascere le polemiche sulle frasi oltraggiose rivoltele in rete. “Più che dal razzismo, credo fossero dettate dall’invidia che è un sentimento ancor più subdolo“, aveva assicurato l’attrice italo-senegalese al settimanale F tutt’ora in edicola. Parole inequivocabili. Peccato però che, salita sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, abbia cambiato versione, presentandosi al pubblico con i toni vittimistici di aveva subito discriminazioni razziali. Del monologo mal riuscito della Cesarini avevamo già scritto su queste pagine, sottolineando la scarsa efficacia di quella modalità comunicativa ormai svuotata di senso. Tuttavia, ora quel ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022)(Ufficio Stampa Rai) Le offese sui social per il colore della pelle? “Un paio di commenti antipatici, tutto lì“.aveva spento sul nascere le polemiche sulle frasi oltraggiose rivoltele in rete. “Più che dal razzismo, credo fossero dettate dall’invidia che è un sentimento ancor più subdolo“, aveva assicurato l’attrice italo-senegalese al settimanale F tutt’ora in edicola. Parole inequivocabili. Peccato però che, salita sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, abbia cambiato versione, presentandosi al pubblico con i toni vittimistici di aveva subito discriminazioni razziali. Del monologo mal riuscito dellaavevamo già scritto su queste pagine, sottolineando la scarsa efficacia di quella modalità comunicativa ormai svuotata di senso. Tuttavia, ora quel ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - infoitcultura : Sanremo 2022, La Rappresentante di Lista: 'Dopo il monologo di Saviano su Falcone e Borsellino stavo piangendo' - AzzurraNelli : RT @MMilmiosorriso: Passare da neo vincitore di X Factor che si è classificato 3º al suo primo Sanremo, ad essere il vincitore della 63ª ed… -