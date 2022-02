Sanremo 2022, classifica generale dopo la quarta serata (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus con Mahmood e Blanco (foto @Sanremorai) La sfida è entrata nel vivo e ora è iniziata la corsa al podio. La classifica generale del Festival di Sanremo aggiornata alla quarta serata delinea quali sono i big favoriti di questa edizione. Al termine della quarta serata, ecco come si è trasformata la graduatoria dei 25 artisti in gara, stavolta decisa dalla media tra le percentuali complessive di voto ottenute in serata e quelle delle serate precedenti. Sanremo 2022, classifica generale 1 – Mahmood e Blanco 2 – Gianni Morandi 3 – Elisa 4 – Irama 5 – Sangiovanni 6 – Emma 7 – La Rappresentante di Lista 8 – Massimo Ranieri 9 – Fabrizio Moro 10 – Michele Bravi 11 – ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus con Mahmood e Blanco (foto @rai) La sfida è entrata nel vivo e ora è iniziata la corsa al podio. Ladel Festival diaggiornata alladelinea quali sono i big favoriti di questa edizione. Al termine della, ecco come si è trasformata la graduatoria dei 25 artisti in gara, stavolta decisa dalla media tra le percentuali complessive di voto ottenute ine quelle delle serate precedenti.1 – Mahmood e Blanco 2 – Gianni Morandi 3 – Elisa 4 – Irama 5 – Sangiovanni 6 – Emma 7 – La Rappresentante di Lista 8 – Massimo Ranieri 9 – Fabrizio Moro 10 – Michele Bravi 11 – ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - Tom72Vale : RT @SanremoRai: “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - FrancescaIngrav : RT @__carotina: Amadeus ci ha donato: - Sanremo 2020: la lite tra Bugo e Morgan - Sanremo 2021: Orietta Berti inseguita dalla polizia -… -