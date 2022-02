Roma, Zaniolo espulso e Mourinho rincara la dose: “Con Chiellini e Lautaro non succede” (Di sabato 5 febbraio 2022) José Mourinho rincara la dose in conferenza stampa dopo Roma-Genoa, tornando sull’episodio dell’espulsione di Zaniolo e fa dei paragoni con le altre squadre: “Se Zaniolo giocasse con Inter, Juve e Milan sarebbe la stessa situazione? Pensate che quel rosso lì, per fare un esempio, lo prende Lautaro Martinez a San Siro? Quel rosso Lautaro a San Siro o Chiellini o Zlatan non lo prendono mai. Questi siamo noi, siamo piccolini. Zaniolo è stato espulso perché ha detto ad Abisso tre volte la stessa cosa, ma non lo ha insultato. Abisso mi ha detto: Zaniolo per 3 volte mi ha detto: “che c… hai fischiato”. Non lo ha mandato a quel paese e non ha insultato la mamma. Io ho detto ad Abisso che ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Josélain conferenza stampa dopo-Genoa, tornando sull’episodio dell’espulsione die fa dei paragoni con le altre squadre: “Segiocasse con Inter, Juve e Milan sarebbe la stessa situazione? Pensate che quel rosso lì, per fare un esempio, lo prendeMartinez a San Siro? Quel rossoa San Siro oo Zlatan non lo prendono mai. Questi siamo noi, siamo piccolini.è statoperché ha detto ad Abisso tre volte la stessa cosa, ma non lo ha insultato. Abisso mi ha detto:per 3 volte mi ha detto: “che c… hai fischiato”. Non lo ha mandato a quel paese e non ha insultato la mamma. Io ho detto ad Abisso che ...

