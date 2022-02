Roma-Genoa | Mourinho non ci sta | “siamo piccoli agli occhi del potere” VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 5 febbraio 2022) Solo un pareggio per lanella partita della 24esima giornata del campionato di Serie A contro il: 0-0 il risultato. Nel finale si sono registrate alcune occasioni. In pieno recupero il gol di Zaniolo, annullato per un fallo di Abraham, inutile la prodezza del calciatore della Nazionale. Lo stesso Zaniolo è stato ammonito per essersi tolto la ma in occasione del gol, poi il secondo giallo per proteste. Doppia beffa per la, costretta ad accontentarsi del pareggio e senza Zaniolo nella prossima partita.a DAZN: “se quelle sono le indicazioni che hanno gli arbitri, se quello è fallo il gioco non è lo stesso, dobbiamo chiamarlo in un’altra maniera. Non è più calcio, football, soccer. Se l’arbitro ha sbato e doveva convalidare il gol lui sarà il primo a non ...