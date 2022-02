Riforma Pensioni 2022 | l’editoriale | l’incontro del 7 febbraio sara’ fondamentale

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo la riconferma di Mattarella come Capo dello Stato in cui per l’ennesima volta i partiti hanno fatto una figuraccia e scongiurate le mire di Draghi di salire al Quirinale si avrà adesso un esecutivo a due velocità. A questo punto è chiaro che questo Governo rimarrà fino alla naturale scadenza elettorale della primavera del 2023 per cui l’arco temporale di vita sarà di poco più di un anno. Considerando una campagna elettorale di almeno quattro/cinque mesi in cui le varie forze politiche cercheranno di portare avanti le istanze dei loro elettorati di riferimento, in sostanza Draghi avrà a disposizione otto/nove mesi, in cui non ascolterà i partiti che non lo hanno portato al Colle come lui desiderava, per accelerare le riforme sperando di giungere fino alla legge di bilancio. Poi sarà solamente campagna elettorale con un esecutivo quasi fermo che gestirà soltanto l’ordinaria ...