Regina Elisabetta | Camilla diventi regina consorte quando Carlo sarà Re

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – LaII, che domani raggiungerà i 70 anni di regno, ha annunciato che è un suo “sincero desiderio” che, la duchessa di Cornovaglia, possa avere il titolo “diarriverà il momento”, ossia una volta che il principediventerà Re. A riferirlo è la Bbc. Lasi è espressa in occasione di un messaggio in occasione del suo Giubileo di Platino. Tra le ipotesi c’era la possibilità chepotesse diventare la principessa. Un portavoce della Clarence House ha affermato che il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono stati “commossi e onorati” da questo annuncio della ...

Così, in un messaggio diffuso in occasione del Giubileo per i settant'anni del suo regno - che cadono oggi, domenica 6 febbraio - lasi è espressa sul futuro titolo della moglie ...Camilla, la moglie di Carlo, saràd'Inghilterra. Lo ha detto lain un messaggio in occasione del 70° anniversario del suo regno, spiegando che si tratta di una suo "sincero desiderio" che alla duchessa di Cornovaglia venga assegnato il titolo. ...Londra, 5 feb. (Adnkronos) - La Regina Elisabetta II ha annunciato, che domani raggiungerà i 70 anni di regno, che era un suo "sincero desiderio" che Camilla, la duchessa di Cornovaglia, possa avere ...Mentre si trova a Sandringham, nel Wood Farm cottage dove sta trascorrendo queste ore così dense di significato, la regina Elisabetta ha scritto un messaggio per ringraziare i sudditi del sostegno che ...