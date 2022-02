Rayan, il bambino di 5 anni, intrappolato in un pozzo, è morto (Di sabato 5 febbraio 2022) Il palazzo reale marocchino afferma che un bambino di 5 anni rimasto intrappolato in un pozzo profondo per quattro giorni è morto. Il re marocchino Mohammed VI ha espresso le sue condoglianze ai genitori del ragazzo in una dichiarazione rilasciata dal palazzo. Il ragazzo, Rayan, è stato tirato fuori in tarda serata dai soccorritori dopo Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Il palazzo reale marocchino afferma che undi 5rimastoin unprofondo per quattro giorni è. Il re marocchino Mohammed VI ha espresso le sue condoglianze ai genitori del ragazzo in una dichiarazione rilasciata dal palazzo. Il ragazzo,, è stato tirato fuori in tarda serata dai soccorritori dopo

RaiNews : Due uomini stanno ora cercando di scavare con le mani per superare l'ultimo tratto di terreno che li separa dal bam… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - Avvenire_Nei : «Rayan è vivo. Lo tiriamo fuori». Raggiunto il bambino caduto in un pozzo - filettodip0llo : RT @AlbertoLetizia2: La nostra gioia per #Rayan è durata appena un istante. Un comunicato del re del #Marocco ha purtroppo dato la notizia… - dianaprot : RT @SfrenzyChannel: Il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo in #Marocco, è stato portato in superficie s… -