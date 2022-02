"Non sapete chi è nostro padre", bufera sui figli di Ruberti fermati dai carabinieri (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Multa venerdì sera per i figli del capo di Gabinetto del Campidoglio, Albino Ruberti. I due ragazzi, di 19 e 17 anni, a quanto si apprende, dopo esser stati fermati dai carabinieri per controlli in zona Parioli, avrebbero replicato in malo modo alle forze dell'ordine facendo presente la posizione del padre, che ha già ricoperto analogo ruolo anche in Regione Lazio e per molti anni ha guidato Zétema, la partecipata del Campidoglio che si occupa di cultura. Tra i rilievi che gli agenti avrebbero posto al gruppo di persone presenti, ci sarebbe anche quello sul corretto uso della mascherina visto che i giovani sarebbero trovati nei pressi di un capannello di persone. "La sanzione è già stata pagata. Non ero presente, quindi non sono a conoscenza della dinamica esatta dei fatti. In ogni caso se ci ... Leggi su agi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Multa venerdì sera per idel capo di Gabinetto del Campidoglio, Albino. I due ragazzi, di 19 e 17 anni, a quanto si apprende, dopo esser statidaiper controlli in zona Parioli, avrebbero replicato in malo modo alle forze dell'ordine facendo presente la posizione del, che ha già ricoperto analogo ruolo anche in Regione Lazio e per molti anni ha guidato Zétema, la partecipata del Campidoglio che si occupa di cultura. Tra i rilievi che gli agenti avrebbero posto al gruppo di persone presenti, ci sarebbe anche quello sul corretto uso della mascherina visto che i giovani sarebbero trovati nei pressi di un capannello di persone. "La sanzione è già stata pagata. Non ero presente, quindi non sono a conoscenza della dinamica esatta dei fatti. In ogni caso se ci ...

