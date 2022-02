Mourinho duro | ' Il rosso a Zaniolo? Lautaro | Chiellini e Ibra non l' avrebbero preso'

(Di sabato 5 febbraio 2022) No, non l'ha presa bene, José. E non poteva essere diversamente. Il gol segnato da Nicolònel recupero, annullato dall'arbitro Abisso dopo aver rivisto al video un precedente fallo di ...

Ma, poi, piano pianoparla, eccome. "Noi agli occhi del Palazzo siamo piccolini...". "Non voglio giudicare, perché staremmo qui mezz'ora, ci sarebbe tanto da parlare - continua il tecnico ...Mancini 6: Iniziasu Yeboah che prova a coglierlo di sorpresa in profondità, poi prende l'...5,5 : Schiera la migliore formazione possibile (tranne Pellegrini), ma l'effetto Empoli non si ...Diego Milito e Alessandro Nesta hanno parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Nel giorno del derby, i due grandi ex hanno espresso le loro sensazioni per il match in prog ...Mourinho, infatti, chiede ai suoi massima concentrazione anche riguardo i possibili falli degli avversari che essendo una squadra “scorbutica” potrebbe utilizzare anche i falli o il gioco duro.