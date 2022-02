Matteo Romano a Sanremo con Virale: “Sento la responsabilità di rappresentare la mia generazione” (Di sabato 5 febbraio 2022) Matteo Romano presenta a Sanremo 2022 la canzone Virale. “Parla di un amore totalizzante che entra in testa, rimane un po’ come una canzone che entra in tendenza e diventa Virale”, racconta il giovane artista. Non è il più giovane in assoluto in gara quest’anno (lo supera Blanco) ma è sicuramente tra coloro che al mondo della musica si sono affacciati solo di recente. “Sono sulle stelle in questi giorni”, aveva detto a pochi giorni dalla kermesse canora. “Sento il peso del palco su cui mi esibisco, è un palco importante e Sento la responsabilità di rappresentare in qualche modo anche la mia generazione”. “L’anno scorso Madame è stata bravissima a farlo e voglio continuare a farlo io insieme a tutti gli altri ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)presenta a2022 la canzone. “Parla di un amore totalizzante che entra in testa, rimane un po’ come una canzone che entra in tendenza e diventa”, racconta il giovane artista. Non è il più giovane in assoluto in gara quest’anno (lo supera Blanco) ma è sicuramente tra coloro che al mondo della musica si sono affacciati solo di recente. “Sono sulle stelle in questi giorni”, aveva detto a pochi giorni dalla kermesse canora. “il peso del palco su cui mi esibisco, è un palco importante eladiin qualche modo anche la mia”. “L’anno scorso Madame è stata bravissima a farlo e voglio continuare a farlo io insieme a tutti gli altri ...

LucaDondoni : Matteo Romano mi fa una tenerezza infinita e @malikayane gli fa da seconda voce divinamente. Altra figata.… - SanremoRai : “E lasciati andare Che il cuore ti cade giù E l’amore riappare Va in tendenza e risale Diventa virale” L’esibizion… - OndeFunky : Un miliardo di eleganza è atterrata sul palco di #Sanremo2022 con Matteo Romano e @malikayane Your song vola e un… - amoscaroli : RT @MaxBernardini: #tvtalk #santemo2022 Grazie a @RaiPlay altra stretta al cuore e intense vibrazioni per le voci diverse ma in stato di gr… - odetotj : ma lo sapete che pure la canzone di matteo romano è proprio bella bella -