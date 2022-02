La finale della Coppa d'Africa è anche un derby in salsa "Reds" (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Da una parte c'è l'Egitto di Mohamed Salah, dall'altra il Senegal di Sadio Mané. L'atto finale della Coppa d'Africa 2021, in programma domenica sera in Camerun, sarà anche un derby in famiglia per il Liverpool. I due attaccanti dei 'Reds' sono pronti a giocarsi una sfida che vale tantissimo: i faraoni, che vantano la bacheca più ricca dell'Africa, cercano il loro ottavo titolo ben 12 anni dopo l'ultima affermazione; i leoni della Teranga, invece, sognano il primo trofeo continentale dopo le due finali perse contro Camerun (nel 2002) e Algeria (nel 2019). Non solo. Le due Nazionali si ritroveranno poi, una di fronte all'altra, in uno spareggio senza appello per qualificarsi al mondiale in Qatar. L'Egitto arriva alla finalissima ... Leggi su agi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - Da una parte c'è l'Egitto di Mohamed Salah, dall'altra il Senegal di Sadio Mané. L'attod'2021, in programma domenica sera in Camerun, saràunin famiglia per il Liverpool. I due attaccanti dei '' sono pronti a giocarsi una sfida che vale tantissimo: i faraoni, che vantano la bacheca più ricca dell', cercano il loro ottavo titolo ben 12 anni dopo l'ultima affermazione; i leoniTeranga, invece, sognano il primo trofeo continentale dopo le due finali perse contro Camerun (nel 2002) e Algeria (nel 2019). Non solo. Le due Nazionali si ritroveranno poi, una di fronte all'altra, in uno spareggio senza appello per qualificarsi al mondiale in Qatar. L'Egitto arriva alla finalissima ...

