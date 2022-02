Il non monologo di Sabrina Ferilli che è un tributo alla competenza | VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabrina Ferilli è tornata al Festival di Sanremo dopo il suo debutto nel 1996, quando affiancò Pippo Baudo alla conduzione insieme a Valeria Mazza. E l’ha fatto con l’ironia e l’intelligenza che l’ha sempre contraddistinta. L’attrice romana, stasera accanto ad Amadeus, ha esordito spiegando che nei giorni antecedenti alla sua performance ha a lungo riflettuto su quale indirizzo dare al suo intervento. Ha riconosciuto che l’Italia e il mondo in generale sono afflitti da numerosi problemi, come i cambiamenti climatici, la disparità di genere, i diritti civili ancora da conquistare. Ma, la Sabrina nazionale, ha anche specificato di non poter affrontare in maniera credibile nessuna di queste problematiche, sia per una sua oggettiva condizione di privilegio, sia perché non in possesso di tutte le competenze ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)è tornata al Festival di Sanremo dopo il suo debutto nel 1996, quando affiancò Pippo Baudoconduzione insieme a Valeria Mazza. E l’ha fatto con l’ironia e l’intelligenza che l’ha sempre contraddistinta. L’attrice romana, stasera accanto ad Amadeus, ha esordito spiegando che nei giorni antecedentisua performance ha a lungo riflettuto su quale indirizzo dare al suo intervento. Ha riconosciuto che l’Italia e il mondo in generale sono afflitti da numerosi problemi, come i cambiamenti climatici, la disparità di genere, i diritti civili ancora da conquistare. Ma, lanazionale, ha anche specificato di non poter affrontare in maniera credibile nessuna di queste problematiche, sia per una sua oggettiva condizione di privilegio, sia perché non in possesso di tutte le competenze ...

