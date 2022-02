Il mistero di Kim: “Deperito per aver aiutato il suo popolo” (Di sabato 5 febbraio 2022) Se prendiamo tre foto di Kim Jong Un, una risalente al periodo della sua salita al potere, una a metà mandato e una di questi ultimi giorni, notiamo quasi tre persone diverse. Nel 2011, quando il giovanissimo leader, all’epoca 27enne, prese il posto del padre Kim Jong Il, le intelligence di mezzo mondo si ritrovarono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 5 febbraio 2022) Se prendiamo tre foto di Kim Jong Un, una risalente al periodo della sua salita al potere, una a metà mandato e una di questi ultimi giorni, notiamo quasi tre persone diverse. Nel 2011, quando il giovanissimo leader, all’epoca 27enne, prese il posto del padre Kim Jong Il, le intelligence di mezzo mondo si ritrovarono InsideOver.

Advertising

ilriformista : In un documentario del regime nordcoreano, si nota il netto dimagrimento di Kim Jong-un: malattia o scelta propagan… - codeghino10 : RT @Corriere: Il mistero del dimagrimento (continuo) di Kim Jong-un: «Deperito per la preoccupazione» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il mistero del dimagrimento (continuo) di Kim Jong-un: «Deperito per la preoccupazione» - guidoolimpio : Il mistero del dimagrimento (continuo) di Kim Jong-un: «Deperito per la preoccupazione» - jacopodipalma5 : RT @Corriere: Il mistero del dimagrimento (continuo) di Kim Jong-un: «Deperito per la preoccupazione» -