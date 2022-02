Gli uiguri in Turchia chiedono il boicottaggio delle Olimpiadi (Di sabato 5 febbraio 2022) Gli uiguri in Turchia sono scesi in piazza per chiedere il boicottaggio delle Olimpiadi invernali di Pechino. Durante la manifestazione, gli uiguri hanno affermato che le Olimpiadi “non si svolgono sulla neve, ma sul sangue”. I manifestanti hanno anche esortato i partecipanti ai Giochi a parlare contro il trattamento riservato dalla Cina alla minoranza etnica. Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Gliinsono scesi in piazza per chiedere ilinvernali di Pechino. Durante la manifestazione, glihanno affermato che le“non si svolgono sulla neve, ma sul sangue”. I manifestanti hanno anche esortato i partecipanti ai Giochi a parlare contro il trattamento riservato dalla Cina alla minoranza etnica.

