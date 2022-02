Giacomo Agostini | Quando Kenny Roberts mi chiese se fossi umano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Quindici volte campione del mondo. Basterebbe questo per descrivere la leggendaria carriera di, il pilota più vincente della storia del motociclismo. Ai microfoni di Gazzetta Motori, Ago racconta aneddoti , curiosità ed episodi leggendari della sua grande carriera. "A Daytona stavo per mollare per la sete. Ho proseguito perché in tanti erano venuti a vedermi e ho ...

Advertising

Mommaparker2 : RT @paoloigna1: GIACOMO AGOSTINI - - KayeMenner : RT @paoloigna1: Giacomo Agostini...l'irrangiungibile - KayeMenner : RT @paoloigna1: GIACOMO AGOSTINI - - KayeMenner : RT @paoloigna1: Giacomo Agostini, la Sala Trofei della Leggenda della MotoGP - paoloigna1 : GIACOMO AGOSTINI - -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Agostini

Motosprint.it

Quindici volte campione del mondo. Basterebbe questo per descrivere la leggendaria carriera di, il pilota più vincente della storia del motociclismo. Ai microfoni di Gazzetta Motori, Ago racconta aneddoti , curiosità ed episodi leggendari della sua grande carriera. "A Daytona ...Esclusiva,: "La Yamaha era come una famiglia per me" Le vittorie, le sconfitte Come descrivi i suoi quattro titoli con la Yamaha? "Sono molto diversi l'uno dall'altro. Il primo fu ...Il primo incontro tra atleti e dirigenti ha avuto luogo il 23 gennaio scorso alla Baia del Re di Cologna Spiaggia in un apposito raduno collegiale per tracciare le basi ed iniziare le prime grandi ...Fondazione De Agostini si farà carico di tutte le spese e gli oneri ... Le associazioni coinvole – Comunità di Sant’Egidio, ASD Polisportiva San Giacomo, Gymnasium Academy SSD, ASD Top Dance & Show – ...