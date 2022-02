(Di venerdì 4 febbraio 2022) GOTEBORG (SVEZIA) -hanno scelto la città svedese di Gòteborg per realizzare un nuovo impianto di produzione di batterie che entrerà in funzione nel 2025, creerà fino a 3.000 posti ...

Advertising

vivereitalia : Volvo e Northvolt accelerano il processo di elettrificazione - Italpress : Volvo e Northvolt accelerano il processo di elettrificazione - lautomobile_ACI : La transizione elettrica europea compie un ulteriore passo avanti. - telodogratis : Volvo e Northvolt, nuova fabbrica per le batterie a Göteborg. Produzione dal 2025 - HDmotori : Volvo e Northvolt, nuova fabbrica per le batterie a Göteborg. Produzione dal 2025 -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo Northvolt

GOTEBORG (SVEZIA) -hanno scelto la città svedese di Gòteborg per realizzare un nuovo impianto di produzione di batterie che entrerà in funzione nel 2025, creerà fino a 3.000 posti di lavoro e andrà a ...Adesso,hanno fornito ulteriori dettagli del loro lavoro sul fronte degli accumulatori, compreso anche il luogo scelto in cui realizzeranno la nuova fabbrica. PRODUZIONE DI 50 GWH ...Det handlar bland annat om konsulter som gjort tekniska utredningar och helikopter som kommunen hyrde när representanter för Volvo Cars och Northvolt besökte Skövde.GOTEBORG (SVEZIA) (ITALPRESS) – Volvo e Northvolt hanno scelto la città svedese di Gòteborg per realizzare un nuovo impianto di produzione di batterie che entrerà in funzione nel 2025, creerà fino a 3 ...