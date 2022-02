Video l’Eredità 4 febbraio 2022: Enrico vince 28mila euro (Di venerdì 4 febbraio 2022) l’Eredità di venerdì 4 febbraio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Enrico di Genova. Enrico ha lavorato presso un’azienda commerciale e sta facendo delle “prove tecniche di pensione”. Ha tre figli. Sogna di diventare uno scrittore. Al suo secondo tentativo è riuscito ancora ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 28.750 euro. Bravo! Il suo montepremi totale diventa quindi di ben 42.500 euro. Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 4 febbraio 2022)di venerdì 4. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, èdi Genova.ha lavorato presso un’azienda commerciale e sta facendo delle “prove tecniche di pensione”. Ha tre figli. Sogna di diventare uno scrittore. Al suo secondo tentativo è riuscito ancora ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 28.750. Bravo! Il suo montepremi totale diventa quindi di ben 42.500. Trovate ildella ...

