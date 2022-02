Sara Ramirez, l’identificazione con Callie in Grey’s Anatomy e il lungo percorso verso il coming out (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sara Ramirez ha vissuto un decennio nei panni del personaggio di Callie Torres in Grey’s Anatomy e ha contribuito a definirne l’evoluzione anche grazie alla propria esperienza personale. Da chirurgo ortopedico eterosessuale, sposata con George O’Malley, il personaggio si è poi scoperto bisex nel corso delle stagioni, sposando una donna e avendo una figlia dal suo migliore amico. Sara Ramirez ne ha parlato in una lunga e intensa intervista al New York Times, in cui ha affrontato anche le critiche al suo nuovo ruolo, quello di Che Diaz nel revival di Sex and The City. Ricordando l’esperienza nei panni di Callie Torres in Grey’s Anatomy, l’attrice messicana naturalizzata statunitense si è definita “davvero entusiasta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha vissuto un decennio nei panni del personaggio diTorres ine ha contribuito a definirne l’evoluzione anche grazie alla propria esperienza personale. Da chirurgo ortopedico eterosessuale, sposata con George O’Malley, il personaggio si è poi scoperto bisex nel corso delle stagioni, sposando una donna e avendo una figlia dal suo migliore amico.ne ha parlato in una lunga e intensa intervista al New York Times, in cui ha affrontato anche le critiche al suo nuovo ruolo, quello di Che Diaz nel revival di Sex and The City. Ricordando l’esperienza nei panni diTorres in, l’attrice messicana naturalizzata statunitense si è definita “davvero entusiasta ...

