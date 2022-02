Sanremo 2022 | Noemi diva 7 | La Rappresentante di Lista spaziale 9 | i voti ai look della quarta serata

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Finalmente colore! Dopo il trionfo di bianco e nero e lustrini visti all’Ariston nei giorni scorsi, ladi72, dedicata alle cover, si accende con le tinte travolgenti scelte dai cantanti in gara. A partire da, che siede al pianoforte fasciata in un abito lungo in jersey drappeggiato color magenta con scollo all’americana e schiena nuda di Alberta Ferretti. “You make me feel like a natural woman” canta lei, “Sei pazzesca, non sbagli un” plaude unanime Twitter. In una parola perfetta. Voto 7. Al suo fianco brilla Amadeus, in giacca di lurex dorato e revers neri di raso. Voto 6. Canottiera, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Giovanni Truppi non si separa dalla sua, e per il duetto con Vinicio Capossela torna a sfoggiarla in versione rossa. ...