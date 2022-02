Sanremo 2022, Fedez scende in campo per Dargen D’Amico: “È mio amico ed è figo, votatelo”. Ma da quarto finisce decimo (Di venerdì 4 febbraio 2022) A televoto aperto, ecco che i The Ferragnez scendono in campo. Anzi, per ora solo Fedez ha fatto i suoi “endorsement” ai suoi 13 milioni di follower su Instagram. Del potere degli influencer sul televoto se ne è già parlato: lo scorso anno Fedez e Michielin contarono sulla spinta di Chiara Ferragni (e infatti balzarono di ben 14 posizioni sulla classifica, classificandosi secondi), e fu polemica. Quest’anno? Chi può contare sugli influencer più rivelanti d’Italia? Un nome su tutti: Dargen D’amico. Ieri sera Fedez ha dedicato due storie all’autore di “Dove si balla”, che è anche il produttore dell’ultimo disco del rapper “Disumano”: “Dargen D’amico è mio amico ed è figo. Codice 06”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) A televoto aperto, ecco che i The Ferragnez scendono in. Anzi, per ora soloha fatto i suoi “endorsement” ai suoi 13 milioni di follower su Instagram. Del potere degli influencer sul televoto se ne è già parlato: lo scorso annoe Michielin contarono sulla spinta di Chiara Ferragni (e infatti balzarono di ben 14 posizioni sulla classifica, classificandosi secondi), e fu polemica. Quest’anno? Chi può contare sugli influencer più rivelanti d’Italia? Un nome su tutti:. Ieri seraha dedicato due storie all’autore di “Dove si balla”, che è anche il produttore dell’ultimo disco del rapper “Disumano”: “è mioed è. Codice 06”, ha ...

