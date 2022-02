Roma, divieto d'accesso a locali e interi quartieri per quattro persone: il daspo urbano deciso dal questore (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si chiama dacur (divieto di accesso in aree urbane) ma suona più familiare come 'daspo urbano', visto che funziona come il provvedimento emesso contro teppisti e violenti per impedire loro di ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si chiama dacur (diin aree urbane) ma suona più familiare come '', visto che funziona come il provvedimento emesso contro teppisti e violenti per impedire loro di ...

Advertising

SOLCALIENTE2 : @AleDagDalGas @Giusepp60921070 @belladinotte23 In mezzo a un incrocio di strade con strisce a forma di triangolo, e… - TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Lavori - Rampa immissione su Viadotto Via Portuense ? DIVIETO DI TRANSITO dal #3febbraio 2022 ?? Nella fascia… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Lavori - Rampa immissione su Viadotto Via Portuense ? DIVIETO DI TRANSITO dal #3febbraio 2022 ?? Nella fa… - JacopoTolja : Vorrei un camion ci scriverei sopra fanculo draghi e partirei per Roma suonando la ?? tutto il tempo, sfonderei i ca… - borrillo62 : RT @diarioromano: Domani stop alle auto nella fascia verde. Seconda domenica ecologica dell’anno. Divieto di circolazione tra le 7.30 e l… -