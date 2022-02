Olimpiadi Invernali 2022, il duo Paris-Innerhofer pronto alla discesa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un primo giorno di scuola emozionante per gli sciatori italiani. I primissimi allenamenti svolti dai protagonisti della discesa maschile di Yanqing (che domenica 6 febbraio assegnerà le prime medaglie a Pechino) sono stati molto positivi ed il duo Paris-Innerhofer è pronto a stupire. Le Olimpiadi Invernali 2022 accenderanno i fari sul mondo dello sci, con la speranza (tutta italiana) di vivere giornate memorabili in Cina. Olimpiadi Invernali, le parole dei due sciatori italiani Ecco le dichiarazioni di Dominik Paris a Sky Sport: “Non è un tracciato facilissimo perché ci sono tante porte nascoste, sicuramente devo migliorare in certi tratti della pista. Mi aspettavo un pendio diverso, la sensazione è che vai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un primo giorno di scuola emozionante per gli sciatori italiani. I primissimi allenamenti svolti dai protagonisti dellamaschile di Yanqing (che domenica 6 febbraio assegnerà le prime medaglie a Pechino) sono stati molto positivi ed il duoa stupire. Leaccenderanno i fari sul mondo dello sci, con la speranza (tutta italiana) di vivere giornate memorabili in Cina., le parole dei due sciatori italiani Ecco le dichiarazioni di Dominika Sky Sport: “Non è un tracciato facilissimo perché ci sono tante porte nascoste, sicuramente devo migliorare in certi tratti della pista. Mi aspettavo un pendio diverso, la sensazione è che vai ...

