Mattarella non fa sconti a Draghi. Dal precariato alla giustizia. Il presidente difende la centralità del Parlamento. Che il Governo ha umiliato con 36 fiducie in un anno (Di venerdì 4 febbraio 2022) Applausi, a ripetizione. Per una serie di questioni aperte, dagli infermieri dimenticati, in attesa dei riconoscimenti promessi, alla richiesta di rispetto verso un Parlamento, troppe volte calpestato da decreti e voti di fiducia. Tanti problemi da affrontare nei prossimi mesi, anzi giorni. Non è stata la riedizione di quanto visto con Giorgio Napolitano, che con i suoi metodi ruvidi aveva scudisciato il Parlamento nel giorno dell'insediamento bis. Mentre i bersagli di quegli affondi battevano le mani, in una scena surreale. Sergio Mattarella non è venuto meno al suo stile sobrio e pacato. Ma pure ha elencato dei problemi, urgenti, sul piano sociale ed istituzionale che – se non degli schiaffi evidenti al Governo – suonano almeno come una sveglia. Uno dei primi battimani dell'emiciclo della Camera si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella non L'agenda Mattarella, un memorandum destinato a proiettarsi oltre l'emergenza Non dà lezioni e non assesta frustate, ma non cauziona o compiace nessuno, Sergio Mattarella. Neanche le Camere che lo hanno rieletto il 29 gennaio, e che adesso lo applaudono con sollievo per ben 55 volte. Battimani che non sembrano ...

Meloni "Bene passaggio Mattarella su giustizia" ROMA - 'Considera la rielezione del presidente Mattarella una forzatura, noi siamo stati l'unico partito a non votarlo, ho condiviso alcuni passaggi del suo discorso ieri in aula, come quelli sulle correnti sulla magistratura, ha bacchettato il ...

Il Mattarella bis non è un fallimento della politica ma uno sgretolamento della rappresentanza Il Fatto Quotidiano Grandi elettori positivi al Covid, 13 casi prima del giuramento: tra loro Salvini e Fedriga È inutile dire che chi si è scoperto essere stato contagiato non ha potuto assistere al discorso di Mattarella, così come chi era già positivo tra i grandi elettori. In tutto erano 26, di cui, però, ...

Berlusconi: "Ho chiesto io il bis a Mattarella" In precedenza c'era stato un tentativo per l'indicazione di Pier Ferdinando Casini, che però non aveva riscontrato una sufficiente condivisione tra le forze politiche. Così il bis di Mattarella è ...

