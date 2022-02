Mahmood e Blanco raccontano come si sono conosciuti e com’è nata “Brividi”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Da una parte, uno dei maggiori e più originali esponenti del cantautorato urban-pop italiano, che ha totalizzato solo in Italia 12 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Dall’altra, una tra le voci più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021, con i suoi 28 dischi di platino e 1 miliardo di streaming, collezionati in meno di un anno. Stiamo parlando di, che quest’anno hanno deciso di presentarsi assieme al Festival di Sanremo, con un brano che assume la forma di una ballad romantica impreziosita da pianoforte e archi, che ne richiamano l’arrangiamento da orchestra. Allo stesso tempo “” – questo il titolo del brano con cui concorrono – ha un sapore moderno in cui le voci e gli sguardi dei due artisti, nonostante i 10 anni di differenza, si intrecciano in perfetta armonia raccontare ...

SpotifyItaly : Solo una parola: 'Brividi'. Congratulazioni @mahmood e #BLANCO ?? #SanremoSpotify #Sanremo2022 - SanremoRai : “Lo vedi, sono qui, Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nudo con i brividi” L’esibizione integrale è su RaiPla… - trash_italiano : Giusy non preoccuparti, noi adesso votiamo Mahmood, Blanco, Elisa, LRDL e così via, MA QUEST'ESTATE TORNEREMO DA TE… - mygodishobi : ho scoperto che blanco è fidanzato ma come io aspettavo il limone in diretta con mahmood ???? - its_jade22 : RT @fioridizuccaa: sentire Blanco e Mahmood che salutano Tancredi e il secondo che gli dice 'TANCREDI MA LO SAI CHE ABBIAMO LA STESSA COMME… -

Classifica che ha visto anche in questo caso il successo di, davanti a Gianni Morandi. "Solo" terza Elisa. Boom di Sangiovanni e di Irama premiati dal televoto. Ecco la classifica: ...L'entrata in scena del pubblico da casa ha confermato in pieno le prime previsioni:ed Elisa sono i grandi favoriti del Festival di Sanremo 2022 . Per gli analisti Snai, però, non sono più sullo stesso piano: il duo che presenta il brano 'Brividi' sembra molto più ...