Liga 2021/2022: il Getafe passeggia sul Levante, è 3-0 (Di sabato 5 febbraio 2022) Vittoria agevole del Getafe contro il Levante nell’anticipo di Liga 2021/2022. Una vittoria per 3-0 si, che però porta ben due infortuni alla squadra di Quique Sanchez Flores. La gara parte subito fortissimo, già al primo minuto con Enes Unal che, di testa, mette dentro un assist di Mauro Arambarri. Alla mezz’ora è ancora Unal che gonfia la rete, questa volta servito ottimamente da Mathias Olivera. Nel secondo tempo invece, escono per infortunio sia Mathias Oliveira che David Soria. Il tutto porta a ben 8 minuti di recupero e, nel quinto di questi, servito da Borja Mayoral, Carles Alena trova il gol del definitivo 3-0. Una boccata d’aria per la classifica del Getafe, che con questi 3 punti si allontana decisivamente dalla zona retrocessione. Sempre più ultimo invece il ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Vittoria agevole delcontro ilnell’anticipo di. Una vittoria per 3-0 si, che però porta ben due infortuni alla squadra di Quique Sanchez Flores. La gara parte subito fortissimo, già al primo minuto con Enes Unal che, di testa, mette dentro un assist di Mauro Arambarri. Alla mezz’ora è ancora Unal che gonfia la rete, questa volta servito ottimamente da Mathias Olivera. Nel secondo tempo invece, escono per infortunio sia Mathias Oliveira che David Soria. Il tutto porta a ben 8 minuti di recupero e, nel quinto di questi, servito da Borja Mayoral, Carles Alena trova il gol del definitivo 3-0. Una boccata d’aria per la classifica del, che con questi 3 punti si allontana decisivamente dalla zona retrocessione. Sempre più ultimo invece il ...

Advertising

sportface2016 : #Liga 2021/2022: il #Getafe passeggia sul #Levante, è 3-0 - antbar12 : RT @NessunaCorrelaz: #Fiorello #BOICOTTASANREMO #FiorelloMerda “Aguero si ritira: mercoledì l’addio definitivo al calcio per PROBLEMI CARDI… - SozeKeyser_ : @viasyba Il miglior calciatore del 2021, con un rating di mezzo punto superiore al secondo classificato. Pichichi d… - germanodefrance : RT @NessunaCorrelaz: #Fiorello #BOICOTTASANREMO #FiorelloMerda “Aguero si ritira: mercoledì l’addio definitivo al calcio per PROBLEMI CARDI… - smyleMia : RT @NessunaCorrelaz: #Fiorello #BOICOTTASANREMO #FiorelloMerda “Aguero si ritira: mercoledì l’addio definitivo al calcio per PROBLEMI CARDI… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021 Calcio in tv oggi: programma del 5 febbraio 2022 - Calciomagazine Calcio in tv oggi 5 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 07.05 Western ... SKY SPORT (canale 257 satellite) e HELBIZ Elche - Alaves (Liga) - DAZN 14.30 Arminia Bielefeld - ...

L'Italia del pallone sprofonda nella pandemia: indici tutti in negativo Nel 2021 il calcio italiano dovrebbe perdere un altro 18%. Il dato aggregato lungo tutta la pandemia determinerebbe una perdita del 26%. Nello stesso periodo, la Liga e la Bundesliga arretrerebbero ...

Liga 2021/2022: il Getafe passeggia sul Levante, è 3-0 Sportface.it Liga 2021/2022: il Getafe passeggia sul Levante, è 3-0 Vittoria agevole del Getafe contro il Levante nell’anticipo di Liga 2021/2022. Una vittoria per 3-0 si, che però porta ben due infortuni alla squadra di Quique Sanchez Flores. La gara parte subito ...

Chucky Lozano y Stephany Mayor, nominados a lo mejor del 2021 en Concacaf Independientemente de la nacionalidad, haber jugado en un club (en el 2021) que participe en la primera división de una liga profesional Masculina o Femenina sancionada por Concacaf y la FIFA. Cuando ...

Calcio in tv oggi 5 febbraio: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 07.05 Western ... SKY SPORT (canale 257 satellite) e HELBIZ Elche - Alaves () - DAZN 14.30 Arminia Bielefeld - ...Nelil calcio italiano dovrebbe perdere un altro 18%. Il dato aggregato lungo tutta la pandemia determinerebbe una perdita del 26%. Nello stesso periodo, lae la Bundesliga arretrerebbero ...Vittoria agevole del Getafe contro il Levante nell’anticipo di Liga 2021/2022. Una vittoria per 3-0 si, che però porta ben due infortuni alla squadra di Quique Sanchez Flores. La gara parte subito ...Independientemente de la nacionalidad, haber jugado en un club (en el 2021) que participe en la primera división de una liga profesional Masculina o Femenina sancionada por Concacaf y la FIFA. Cuando ...