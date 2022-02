Iva Zanicchi: «L’adrenalina dell’Ariston è senza età» (Di sabato 5 febbraio 2022) A 82 anni – allegramente sbandierati dalla diretta interessata – Iva Zanicchi si è rimessa in gioco. Un palco – quello dell’Ariston – che conosce benissimo e dove ha vinto in precedenza tre volte, record a tutt’oggi ineguagliato per un’interprete femminile. Voglio amarti è un pezzo d’altri tempi, attualizzato dall’arrangiamento di Celso Valli con tanto di assolo di chitarra elettrica a colorarlo di blues. A fare la differenza la voce, ancora potente nelle alte, carnale e con qualche inedita sfumatura … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 5 febbraio 2022) A 82 anni – allegramente sbandierati dalla diretta interessata – Ivasi è rimessa in gioco. Un palco – quello– che conosce benissimo e dove ha vinto in precedenza tre volte, record a tutt’oggi ineguagliato per un’interprete femminile. Voglio amarti è un pezzo d’altri tempi, attualizzato dall’arrangiamento di Celso Valli con tanto di assolo di chitarra elettrica a colorarlo di blues. A fare la differenza la voce, ancora potente nelle alte, carnale e con qualche inedita sfumatura … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - pietroraffa : Iva Zanicchi:'Quanto sei alta!' #DrusillaFoer:'Più di te!”. Iva Zanicchi:'Hai anche altre cose più di me!'. Dru… - stanzaselvaggia : Iva Zanicchi ha fatto una battutaccia, con evidente allusione. Dopo il nooo di Amadeus ha realizzato di aver detto… - skyeyes_ : RT @friendlymoony: michele bravi, sangiovanni, aka7even e iva zanicchi come minimo stanno aspettando rkomi in camerino pieni di rancore e c… - VelvetMagIta : #Sanremo2022, Iva Zanicchi omaggia Milva, Jovanotti torna sul palco #VevetMag #Velvet -