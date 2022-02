(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il prefetto di, Gerlando Iorio, ha adottato unaantimafia nei confronti di un’edilizia con sede a Quarrata (), avente oggetto sociale, tra l’altro, la costruzione di unità immobiliari ad uso residenziale e industriale, nonché l’acquisto e la vendita di terreni a qualsiasi uso destinati. Il provvedimento, spiega la prefettura, è il risultato di un’intensa attività di approfondimento svolta dal gruppo interforze, sulla base di accertamenti investigativi della Direzione distrettuale antimafia (Dia) di Firenze, “che ha portato a individuareed interessi economici degli amministratori dell’azienda riconducibili a esponenti di spicco della consorteria criminale della camorra, in particolare con il clan dei ...

Advertising

anteprima24 : ** #Interdittiva a impresa di #Pistoia: individuati rapporti coi #Casalesi ** - TgVerona : 'Ndrangheta: interdittiva del Prefetto di Verona ad un'impresa di costruzioni VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Interdittiva impresa

... e della misura cautelaredel divieto di esercitare attività die uffici direttivi delle persone giuridiche'.La sua, già destinataria di un provvedimento diantimafia emesso dalla Prefettura, è stata ora affidata ad un amministratore giudiziario, che ne curerà la gestione assicurando il ...Il risultato più recente di tale sforzo congiunto è l’emanazione di una interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Pistoia, Gerlando Iorio, nei confronti di un’impresa edilizia con sede a ...L’accordo prevede una stretta sinergia per promuovere presso le imprese lecchesi la cultura della legalità “In una fase in cui l’edilizia sta vivendo un nuovo impulso è fondamentale muoversi in un con ...