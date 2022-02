“Immaturi a voi”, in piazza i ragazzi del Presidente (Di sabato 5 febbraio 2022) Ispirati da Mattarella, delusi dal ministro Bianchi, gli studenti in corteo. Quaranta manifestazioni in altrettante città: “Vogliamo prenderci il futuro” Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Ispirati da Mattarella, delusi dal ministro Bianchi, gli studenti in corteo. Quaranta manifestazioni in altrettante città: “Vogliamo prenderci il futuro”

BucK67AQ : “Immaturi a voi”, in piazza i ragazzi del Presidente - RiccardoPennisi : 'La vostra scuola ci fa schifo, siete voi gli immaturi' - giustamente ragazze e ragazzi stanno protestando in tutta… - Il_Vitruviano : @PinnaUgo @RenatoSouvarine @AntonellaColoru Al netto della richiesta di eliminare l'alternanza scuola lavoro -sacro… - direpuntoit : Gli studenti sono tornati in piazza per chiedere un esame di #maturità diverso. - Benedetta221 : #studenti gli immaturi siete voi ... La normalità é tornata ? Ma dove -