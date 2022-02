Il discorso di Drusilla Foer è ciò di cui ognuno di noi ha bisogno

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ha incantato tuttisul palco dell’Ariston. In lei c’è tutto: talento, cultura, bellezza, savoir faire, ironia e intelligenza. Un mix di qualità che vengono fuori a ogni suo passo, a ogni sua parola. Per le oltre cinque ore della terza serata del Festival di Sanremo 2022, questa incredibile artista ha mostrato come si fa e come sa fare spettacolo, quello con la S maiuscola. Dalla sua entrata in scena esilarante, quando snobbando con estrema eleganza Amadeus voleva imperterrita cantare, a quando si è messa in tasca con maestria le polemiche sulla sua partecipazione alla kermesse: “Ho pensato a qualcosa di eccentrico, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di un uomo en travesti, sicché mi sono travestita”, ha spiegato al direttore artistico, stupito nel vederla nei panni di Zorro. Vi ...

Come co - conduttrice della terza serata di Sanremo,Foer ha brillato conquistando il pubblico con il monologo e la sua ironia. Un interessantesulla diversità ma non con i soliti ...Lo stessovale per Ditonellapiaga e, in fondo, anche perFoer. Andatevela ad ascoltare, Ditonellapiaga, nelle sue canzoni, e rivedetela in queste due serate sul palco: performativa ...Non è solo un discorso di genere: in questi anni si è visto come le ... dimenticheremo i momenti che in questa edizione hanno avuto come protagonista Drusilla Foer. L’arrivo di Drusilla Foer sulla ...i suoi continui cambi d’abito (molto più delle prime due conduttrici di questa edizione), e il discorso sull’unicità che vince sul concetto di diversità: senza dubbio Drusilla Foer non ha ...