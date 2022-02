Ha vinto chi canta il cielo in una stanza con le giarrettiere o il ragazzo fortunato che mente con il sorriso? (Di sabato 5 febbraio 2022) E quindi chi ha vinto Sanremo 2022? Lo si è deciso stasera, non è che serva uno studioso di mezzi di comunicazione di massa per saperlo: Sanremo si vince la sera delle cover, la sera in cui ci fai squarciagolare quella che sappiamo invece di costringerci a capire se ci piace quella nuova. Sanremo si vince quand’è Furore (quello di Alessandro Greco, no quello di John Steinbeck). I più saperlalunghisti pensano di poter dire chi vincerà già la mattina della sera delle cover: basta guardare i brani, vince il più strappalacrime, strappamutande, strappamadeleine. Certo che è così: gli Stadio nel 2016 vincono perché fanno Lucio Dalla, facendo piangere come vitelle noialtre sui divani a chiederci perché muoiano quelli bravi e ci lascino con quelli che invece del repertorio hanno lo stylist. Però non è così: fecero La sera dei miracoli, una delle più brutte canzoni di Dalla, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 5 febbraio 2022) E quindi chi haSanremo 2022? Lo si è deciso stasera, non è che serva uno studioso di mezzi di comunicazione di massa per saperlo: Sanremo si vince la sera delle cover, la sera in cui ci fai squarciagolare quella che sappiamo invece di costringerci a capire se ci piace quella nuova. Sanremo si vince quand’è Furore (quello di Alessandro Greco, no quello di John Steinbeck). I più saperlalunghisti pensano di poter dire chi vincerà già la mattina della sera delle cover: basta guardare i brani, vince il più strappalacrime, strappamutande, strappamadeleine. Certo che è così: gli Stadio nel 2016 vincono perché fanno Lucio Dalla, facendo piangere come vitelle noialtre sui divani a chiederci perché muoiano quelli bravi e ci lascino con quelli che invece del repertorio hanno lo stylist. Però non è così: fecero La sera dei miracoli, una delle più brutte canzoni di Dalla, ...

Pres_Casellati : Nessuna tregua nella lotta al cancro. Prevenzione e diagnosi precoce sono priorità assolute, per le istituzioni com… - borghi_claudio : Diretta: #Quirinale le tattiche di chi ha vinto (Mattarella) e di chi ha perso (tutti gli altri). - marcotravaglio : I VERI VINCITORI Chi ha vinto e chi ha perso la battaglia del Quirinale lo sa chiunque conservi una memoria superio… - antoniafalcone : RT @christianrocca: Sanremo Day 4 Ha vinto chi canta il cielo in una stanza con le giarrettiere o il ragazzo fortunato che mente con il sor… - AuroraImmacola1 : RT @MargheritaLaLi1: 4 Febbraio #giornatamondialecontroilcancro Per chi non ce l'ha fatta, per chi ha vinto, per chi sta lottando ? https… -