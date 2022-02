Guy Ritchie gira in Spagna | nel cast Jake Gyllenhaal | Alexander Ludwig ed Antony Starr

(Di venerdì 4 febbraio 2022)edsono impegnati ad Alicante, in, sul set del nuovo action movie di Guy. Sono in corso ad Al*icante, in, le riprese del nuovo action di *Guy, ancora privo di titolo, che vede nel, Patriota di The Boys. Con loro, Dar Salim interpreta Ahmed, locale interprete afghano che lavora per conto dell'esercito americano e rischia la propria vita per salvare il personaggio di, il Sergente. Kinley. Tra gli interpreti anche Jason Wong, ...

Gli stessi luoghi furono scelti anche per il remake "Travolti dal destino "(Swept Away) di Guy Ritchie, con Madonna e Adriano Giannini. Le bellissime dune di Capo Comino Tag: Curiosità Litorali ...
Guy Ritchie è in ottima forma, non c'è che dire, alterna vere e proprie perle come the gentlemen a questi film action che non hanno pretesa di capolavoro, ma funzionano, hanno il giusto ritmo e per ...