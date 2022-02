Green Pass, Sileri: «Ad un certo punto dovrà scomparire» (Di venerdì 4 febbraio 2022) È una prospettiva di miglioramento generale e auspicabile progressivo ritorno alla normalità quella data da Pierpaolo Sileri ai microni di Dritto e rovescio su Rete 4. Il sottosegretario del Ministero della Salute, ospite di Paolo Del Debbio, ha toccato diversi punti partendo da quella che è la situazione Covid in Italia attualmente e quelli che potrebbero essere i futuri scenari. Allentamento restrizioni Covid con il calo dei numeri «Questa combinazione - ha evidenziato - di una variante probabilmente meno aggressiva che agisce su una popolazione largamente vaccinata consentirà, in ritardo rispetto a dove era arrivata prima, ad una progressiva ripresa delle nostre attività quotidiane e ovviamente una riduzione di quelle che sono le norme che, nostro malgrado, sono state introdotte». Parole chiare quelle di Sileri, così come l'indicazione dei ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) È una prospettiva di miglioramento generale e auspicabile progressivo ritorno alla normalità quella data da Pierpaoloai microni di Dritto e rovescio su Rete 4. Il sottosegretario del Ministero della Salute, ospite di Paolo Del Debbio, ha toccato diversi punti partendo da quella che è la situazione Covid in Italia attualmente e quelli che potrebbero essere i futuri scenari. Allentamento restrizioni Covid con il calo dei numeri «Questa combinazione - ha evidenziato - di una variante probabilmente meno aggressiva che agisce su una popolazione largamente vaccinata consentirà, in ritardo rispetto a dove era arrivata prima, ad una progressiva ripresa delle nostre attività quotidiane e ovviamente una riduzione di quelle che sono le norme che, nostro malgrado, sono state introdotte». Parole chiare quelle di, così come l'indicazione dei ...

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HannaNikye : RT @Rocco82298593: Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia): 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi… - SissyBart : RT @Lorenzo62752880: Il prof. Crisanti: 'Il Green Pass non è mai servito come misura di sanità pubblica. Che duri 6 mesi, 1 mese o per sem… -