Fortnite: Come vincere GRATIS Bruno Mars & Anderson (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è stato decriptato un nuovo pak per Fortnite, aggiunto con la patch 19.20, il quale al suo interno include gli oggetti tratti dalla collabroazione con Bruno Mars & Anderson. Entrambi i cantanti arriveranno a breve nel Battle Royale di Epic Games, mediante Skin ed oggetti a tema. Scopriamo insieme Come averli GRATIS. Come sbloccare Bruno Mars & Anderson in Fortnite GRATIS Il duo di Silk Sonic potrà essere acquistato nel negozio oggetti a partire dall’11 Febbraio 2022, tuttavia avrete anche modo di vincerli GRATIS in Anteprima con la Coppa Silk Sonic che si terrà il 7 Febbraio 2022. Entra nel ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è stato decriptato un nuovo pak per, aggiunto con la patch 19.20, il quale al suo interno include gli oggetti tratti dalla collabroazione con. Entrambi i cantanti arriveranno a breve nel Battle Royale di Epic Games, mediante Skin ed oggetti a tema. Scopriamo insiemeaverlisbloccareinIl duo di Silk Sonic potrà essere acquistato nel negozio oggetti a partire dall’11 Febbraio 2022, tuttavia avrete anche modo di vincerliin Anteprima con la Coppa Silk Sonic che si terrà il 7 Febbraio 2022. Entra nel ...

per rimanere aggiornato su tutte le novità o/e entra nel Gruppo di Fortnite su Telegram (clicca qui) per commentare le news e conoscere nuovi giocatori! Mars e Anderson faranno parte della Serie Icone ...

